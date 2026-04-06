「ライトを守ってほしい」鈴木誠也、パイレーツ戦で復帰か！？　カブス監…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手の復帰日が正式決定した。同球団を率いるクレイグ・カウンセル監督が明かしたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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鈴木は侍ジャパンのメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加したが、準々決勝のベネズエラ戦で盗塁を試みた際に軽度の膝後十字靭帯（PCL）捻挫を負い、故障者リスト（IL）入りして2026シーズンを迎えた。

チームの大黒柱を失ったカブスは打線が振るわず、ナ・リーグ中地区の9試合を終えて4勝5敗の最下位に沈んでいる。

その一方で鈴木は順調に回復し、再び打席に立てる目処が立った。

カウンセル監督は鈴木について「まずはこの3日間で見極める。

この3日間のプレー内容を見て、次に何が必要かを判断するつもりだ」と4日（日本時間5日）に語っており、すべてが順調に進めば、鈴木は10日（同11日）のピッツバーグ・パイレーツ戦に出場する見込みだ。

なお、9日（同10日）はチームのオフ日となっている。

続けて「誠也にとって重要なのは、シーズンに向けてしっかり準備ができていることだ。

打席での状態、そしてプレーへの快適さ。その2点に尽きる。特に今回は打席数の確保が大きなポイントだ。

彼はスプリングトレーニングをフルでこなせなかったし、数週間のブランクもあった。

だからこそ、打撃面で万全の状態にあるかを確認することが大事なんだ。

我々としては、彼にライトを守ってほしい。

ライトでプレーできる状態になった時点で復帰させるつもりだ」と述べている。

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