開幕から波に乗れず、苦しいスタートとなった中日ドラゴンズ。5点リードをひっくり返される悪夢の逆転負けもあり、不安は現実のものとなった。それでもベテランの奮投や、新戦力の台頭といった光も見える。課題と希望が交錯する序盤戦を振り返る。（文・チャッピー加藤）

5点リードから暗転‥“アンラッキーセブン”となった7回

竜党の皆さん＆野球ファンの皆さん、半年間のご無沙汰でした。昨年に引き続き、2026年もまたBaseball Channelでドラゴンズコラムを書かせていただくことになりました野球フリークの放送作家＆コラムニストのチャッピー加藤です。9月まで毎月2本ずつ、14年ぶりのCS進出が叶えば“延長戦”もあるはずなので、そうなるよう期待しつつ、今シーズンもご愛読をよろしくです。

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で、私がこのコラムを書いているのは4月5日・日曜の深夜。開幕3カード目、神宮球場で行われた東京ヤクルト3連戦が終わった後だ。5日の試合は、7回表の攻撃を終えて5-0とドラゴンズがリード。しかも投げているのはエース・髙橋宏斗で6回を無失点。球数はその時点で91球と完投も可能なペースで、私は当然完封するものだと思っていた。……甘かった。大甘である。

宏斗は7回ウラ、打者5人に対して1死も奪えず、2点を失い降板。無死満塁で後を受けた齋藤綱記が暴投＋同点打を許し、さらに勝野昌慶がD・サンタナにバックスクリーン直撃の勝ち越し2ランを許してしまう。さっきまで5-0だったスコアは、アッという間に5-7へ。ドラゴンズにとってはアンラッキーセブンになった。私もそうだが、竜党の皆さんはとてもブルーな気持ちになったと思う。誰だ？「これがホントのドラゴンズブルー」なんて言うヤツは？

下馬評は高かったが…オープン戦から見えていた“不安材料”

開幕前、評論家勢の間でドラゴンズの下馬評は例年になく高かった。日本一ホームランが出にくい球場と言われていた本拠地・バンテリンドームナゴヤの外野両翼に「ホームランウイング席」が設置され、オープン戦では12球団トップの16本とホームランが激増。懸案だった得点力も上がり、投手力はもともとあるので阪神追撃の一番手はドラゴンズだと、Aクラス予想をする方々が多かった。

高評価はありがたいけれど、私がオープン戦を観ていて気になったのは、失点も増えたことと、守備や走塁で相変わらず雑で緩慢なプレーが見られたことだ。また故障者も多く、攻撃の核になる上林誠知とＪ・ボスラーが離脱。特にセットアッパーの清水達也と絶対的守護神・松山晋也が開幕に間に合わなかったのはとても嫌な予感がした。

その予感が、開幕戦でいきなり的中する。敵地・マツダスタジアムで迎えた広島戦。2-1で迎えた9回表、竜打線は4安打を集中して3点を奪い、スコアは5-1に。「おお、追加点が欲しいときに3点も取った！ やっぱり今年のドラゴンズは違うぞ！」と喜んだ方も多いだろう。私もその1人だ。その後に起こったことはあまり思い出したくないので詳細は省かせてもらう。

アブレウ、試合中にギックリ腰になったら正直に言おう。そして井上監督、明らかに様子がおかしいピッチャーは同点にされる前に代えようよ。結果、試合はまさかの延長戦になり、カープの新人・勝田成がサヨナラ打……竜党は「くぅぅ、今年もこういう試合を見せられるのか」と嘆き、たいへん寝付きの悪い夜を過ごすことになった。

それからわずか9日後……まさか宏斗が投げる試合で、年イチ級の悪夢に再び襲われるとは思いもしなかった。またしても寝付きの悪い夜を迎えてしまい、だから寝ないでこの原稿を書いてるんですけどね。私は5日、神宮へ観戦に行った知人のドラゴンズファンに、花見の際に撮った桜の写真を送った。「これを見て心を穏やかに」という思いを込めて。

2勝7敗でも光明 完投&完封で救った2人のベテラン

そんなわけで、開幕3カード・9試合を終えてドラゴンズは2勝7敗。横浜DeNAベイスターズと並んで5位（最下位）である。継投した試合はすべて敗れ、この2勝はどちらも先発投手が1人で投げ抜いて勝ち取った白星だ。そう、2日の巨人戦で完投勝ちした大野雄大と、翌3日の東京ヤクルト戦で自身4年ぶりの完封勝利を挙げた柳裕也である。

大野は昨季、チームの連敗を8度も止めてくれた。今年もさっそく開幕5連敗を止めてくれて、本当に拝みたくなる。中日球団は今すぐバンテリンドーム横に大野神社を作るべきじゃないか。

柳も偉かった。開幕5連勝と勢いに乗るツバメ軍団を相手に、初回の1点を最後まで守り切っての「スミ1完封」だけに価値が高い。ヒーローインタビューで「大野さんは完投でしたけど（自分は）完封ができたのでよかったです」と先輩をイジッたのもご愛敬だ。イイねぇ、この関係。

で、私はベテラン2人の奮投でドラゴンズが連勝した翌日、4日に神宮へ。今季初のドラゴンズ戦生観戦である。雨がそぼ降る土曜日のデーゲーム、私はドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介のプロ初勝利を観るつもりで球場に足を運んだ。それをこのコラムに書く予定だったのだが……3回途中で6失点降板。残念だが、櫻井のポテンシャルの高さは誰もが認めるところ。ファームで鍛え直してまたローテに復帰してほしい。

ところでこのゲーム、ヤクルト先発・山野太一の出来も決していいとは言えなかったし、逆転できたゲームだったと思う。せっかく10安打で6点も取ったのに、中継ぎ陣が打ち込まれる。どうにも投打がかみ合わないのがもどかしい。

敗戦でも収穫 新戦力と若手から見えた“希望”

ただ救いもあった。投手陣では、昨年の育成ドラフト1位から支配下昇格を果たした牧野憲伸が櫻井降板の後、追加点を許さなかったことと、今季一軍初登板の8年目・根尾昂が2イニングを無失点で抑えたことだ。

根尾は5点差がついた8回から登板。まだ首脳陣からの信頼度は低いようだが、もっと早い回からロングリリーフとして使ってみてもよかったのでは。打順が回っても代打を送らなくていいし、何より彼がマウンドに立つとスタンドが沸く。昨季までとは違った力の入った球が行くようになったし、次回登板が楽しみだ。

そして野手にも楽しみな選手が現れた。負傷離脱した岡林勇希に代わって、この日「7番・中堅」でスタメンに抜擢されたドラフト6位ルーキー・花田旭である。

花田が素晴らしいのは、一軍の試合に出てもまったく物怖じしないところで、打席でも落ち着き払っていたし、特筆すべきはデビュー戦でいきなり2安打を放ってみせたことだ。何度もチャンスを与えられながら結果が出せない若手が多い中、「きょう打てば、あすも出してくれるんですよね？」という気概。ドラゴンズにいちばん欠けていたものだ。

花田は翌5日の試合でも「6番・中堅」で先発出場し2安打。デビューから2試合連続マルチヒットであり、うち1本はタイムリーでプロ初打点を挙げた。5日は大逆転されていなければ、彼がヒーローインタビューを受けていただろう。だがこの分なら、その日はすぐにやって来るはずだ。まだまだ荒削りだけれど、勝負所で振り回さず、四球を選ぶ選球眼も持っている。岡林・上林もウカウカしてられないぞ。さすが大阪桐蔭出身だし、高校の先輩・根尾にとってもいい刺激になるに違いない。

今週からボスラーと松山も戻って来るし、開幕9試合で反省すべき点、足りていない点は見えたはず。神宮へ観戦に行って改めてヒシヒシと感じたのは、ドラゴンズファンの応援の熱さだ。球場の左半分が内外野ともぎっしり埋まり、あれ、こっちがホームだったっけ？と一瞬錯覚しそうになったほど。

そして残念な試合内容でも、逆転を信じて最後まで帰らずに応援を続ける姿……選手の皆さん、この熱い思いに応えなきゃウソでしょう。さぁ、反撃するのはこれからだ！ 今年こそ竜党にポストシーズンを！

【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。

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【了】