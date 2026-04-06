大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは一年を通して、様々なトレード案が噂されている球団の一つだ。各案によってどれだけ現実味があるかは異なるが、ピッツバーグ・パイレーツ所属のポール・スキーンズ投手の獲得は非現実的かもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

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スキーンズはメジャー2年目の昨季、早くもサイヤング賞を受賞した球界トップクラスの先発右腕。今季は日本時間6日終了時点で、2登板、1勝1敗、防御率9.53といった数字となっている。

同メディアは「もし最終的にパイレーツがスキーンズと再契約できないのが避けられないとすれば、ドジャースが彼をハリウッドに迎え入れるためのトレードをまとめる道はあるのだろうか」としつつ、エメ・シーハン投手、リバー・ライアン投手、ホスエ・デポーラ外野手、ザイアー・ホープ外野手の4名はまず必要になるのではと予想。

さらに、「パイレーツが欲しがるなら、ドジャースはライアンの代わりに佐々木朗希投手もトレードに含める必要があるだろう。これに加え、中心的な駒としてアンディ・パヘス外野手を求めるのもほぼ間違いないだろう」としつつ、「ではドジャースは、先発ローテを史上最高に変貌させ得る投手のために、この“宝の山”とも言える才能を差し出すのだろうか」と疑問視している。

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