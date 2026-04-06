「好投が台無しだ」今永昇太、今季一番の快投も勝利ならず！？　リリーフ…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、5日（日本時間6日）に行われたクリーブランド・ガーディアンズ戦に登板し、6回途中まで投げて3安打4奪三振1失点の成績を残した。大車輪の活躍を見せたものの、リリーフ陣によって残念な結果になったと、米メディア『SBネーション』が報じている。

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今永は初回から三者凡退の好スタートを切ると、2回以降も安定した投球で無失点に抑えた。

しかし、6回途中に今永が退くと、途端にカブスの投手陣は大崩れする。

ベン・ブラウン投手、ジェーコブ・ウェブ投手が打たれ続け、そのまま逆転されて5-6の敗戦を喫した。

それを踏まえ、同メディアはタイトルに「今永の好投を台無しにしたのは、不安定なリリーフ投球だった」と付けて指摘。

続けて「今永はガーディアンズ打線を圧倒していた。

5回まで被安打2、与四球1と好投を続けていたが、6回先頭打者のスティーブン・クワンに二塁打を打たれ、ここで降板。

92球（ストライク62球）を投げ、素晴らしい投球を見せた今永は、ホームランも許さなかったし、進歩が見られる！

それなのに今永に代わって登板したブラウンは、率直に言って酷い投球だった。

ストライクはほとんど投げられず（42球中わずか22球）、6回には2つの四球、2つのヒット、犠牲フライを許し、そのうちの1つは今永の失点として記録され、同点に追いつかれた」との評価を下している。

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