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ロサンゼルス・ドジャースは昨季に引き続き、相次ぐ主力選手の負傷離脱に悩まされている。肩の故障によって昨季を全休したギャビン・ストーン投手は、今季こそ復帰の期待がかかっていたが、なかなかメジャー復帰の道が見えてこない。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。

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ストーンは2024年に負った肩の故障により2025年シーズンを全休。手術では関節包や関節唇、回旋筋腱板の一部を修復し、さらに骨が関節包に擦れていた問題も見つかり、複合的な処置が施されたという。

今季のスプリングトレーニングでは一度マウンドに復帰したものの、その後の調整で再び問題が発生した。チームは無理を避け、長期的な回復を優先する判断を下している。

デーブ・ロバーツ監督は「深刻な状況ではあったが、最悪の事態は避けられた」と前向きな姿勢を示し、ストーン自身も「長いリハビリを経てマウンドに戻れたのは素晴らしいこと」と語っている。

心配されるストーンの状態についてキズラ氏は「肩の状態については明るい兆しも見られていた。しかし、リハビリが続く中、ドジャースは彼の60日間の負傷者リスト（IL）入りを決断した。代わりにアリゾナ・ダイヤモンドバックスのグラント・ホルマン投手と契約している」と言及した。

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