菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は5日（日本時間6日）、フィラデルフィア・フィリーズ戦で登板し6回まで投げて4安打5奪三振1失点の成績を残した。本拠地クアーズ・フィールドで今季初勝利を飾ったと、米メディア『ロトワイヤー』が報じている。

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前回登板では、トロント・ブルージェイズを相手に健闘し、あとアウト1つで勝利投手になれたが、惜しくもそのチャンスを逃した。

しかし、手応えを掴んでいた菅野は今回のロッキーズ戦で本領発揮する。

初回を4人で終わらせるが、2回にはアドリス・ガルシア外野手にソロホームランを打たれてしまう。

それでも大崩れすることなく、3回と4回を三者凡退に抑える好投を披露。

5回以降も危なげなく投げきり、7回からジェイデン・ヒル投手に交代した。

菅野の奮闘もあって、ロッキーズは4-1の勝利を収めている。

本拠地のクアーズ・フィールドは標高約1600メートルの場所にあり、高地ゆえに気圧が低いことから空気抵抗が少なく、打球の飛距離が伸びやすい傾向にある。

そのためロッキーズと言えどもホームの利を活かせておらず、これまで投手は苦しめられてきた。

それを見事に攻略したことで、同メディアは「打者有利で知られるクアーズ・フィールドでの初登板となったが、強力なフィリーズ打線を相手にこれ以上ない結果を残した。

2025年にはオリオールズでMLB最多の33本塁打を許すなど苦しんだ影響で、フリーエージェント（FA）市場では多くのオファーを得られなかったが、最終的にコロラドと1年総額510万ドル（約8億1000万円）で契約。

新天地でのここまで2試合で、10回2/3を投げて防御率1.69、奪三振9、与四球3と安定した成績を残している」との高評価を下した。

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