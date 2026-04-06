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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地ワシントン・ナショナルズ戦に先発登板。敗戦投手にはならなかったものの、5回で失点6を記録し、先発ローテーション維持に不安の声が上がっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

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佐々木はこの日、序盤は順調な立ち上がりを見せたが、中盤に崩れてしまった。3回には四球からルイス・ガルシア内野手に2ラン本塁打を浴びると、4回にはジェームズ・ウッド外野手に3ラン本塁打を許し、一気に失点を重ねた。

今季は初先発で4回途中を失点1と好投を見せていたが、スプリングトレーニングから続く不安定さが再び露呈した形となった。今春は4試合で防御率15点台、与四球15と苦しんでおり、デーブ・ロバーツ監督も「良くなかった」と認めた上で、「今こそ結果を出す時だ」と厳しい姿勢を示している。

それでも球団は佐々木への期待を維持しており、現時点では先発として起用を続ける方針だ。ただし、ブレイク・スネル投手の復帰や他の投手の台頭次第では、配置転換の可能性も浮上している。

今回の佐々木の登板についてコロマ氏は「彼はリリーフとして確実に仕事をこなせることを証明している。マイナーに降格しない場合、リリーフへの復帰も十分にあり得る」と言及した。

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