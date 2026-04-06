今季の阪神タイガースは、春季キャンプ序盤で石井大智にアキレス腱断裂という緊急事態が襲った。昨季50試合連続無失点の石井の離脱は痛手だ。しかし、この緊急事態は別の見方をすれば、虎視眈々と中継ぎの座を狙っていた投手たちにはチャンスでもある。2024年ドラフト3位の剛腕は、今季の飛躍が期待される一人だ。［1/6ページ］

プロ2年目の150キロ超右腕

木下里都

[caption id="attachment_250189" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの木下里都【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：24歳

・経歴：福岡舞鶴高 - 福岡大 - KMGホールディングス

・ドラフト：2024年ドラフト3位（阪神）

・2025年一軍成績：11試合登板0勝0敗、防御率3.29

石井大智の穴埋めには、今季プロ2年目の木下里都に期待したい。

最速150キロ超の直球とスライダーを武器とする木下。ルーキーイヤーの昨季は、5月29日のDeNA戦の3点ビハインドの場面でプロ初登板。

三塁打を浴びて犠牲フライで1失点を喫するも、4番のタイラー・オースティン（現・カブス）を鋭いスライダーで三振に斬って取った場面は、堂々としたものだった。

6月17日のロッテ戦では、1-3の8回表に登板。ランナーを二塁に進めるも、150キロ超の直球を交え、無安打投球で締めた。

3試合目の登板となった6月22日のソフトバンク戦では、1-3とビハインドの9回に登板。157キロの直球を記録するなど無安打2奪三振と好投し、登板するごとに成長のあとを見せた。

しかし、8月7日の中日戦で1回3安打2失点を喫すると、8月8日に一軍登録抹消。シーズン終了となった。

WBCの強化試合では4-5の9回に登板し、最速155キロの直球で1安打無失点と好投した。

この調子で、シーズン中も重要な場面での火消し役を期待したい。

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【了】