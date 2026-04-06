レアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、バイエルンとの大一番に向けて「僕たちはこういう試合を数多く経験してきた」と意気込みを語った。6日、スペイン紙『マルカ』が同選手のコメントを伝えている。

レアル・マドリードは、7日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝のファーストレグで、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』にてバイエルンとの大一番に臨む。

ヴィニシウスは、マジョルカに敗れたことについて「良い日もあればそうでない日もある。マジョルカ戦がまさにそうだった。ここ数試合のような連係が取れていなかったし、監督が言うように200パーセントの力を発揮しなければ試合には勝てないんだ」とコメントし、「最も大事なのはファンとの一体感だ。バイエルンはすばらしいチームだし、僕たちは万全の状態を整えないといけない。でも、僕たちはこういう試合を数多く経験してきた」と、バイエルンとの対戦に向けて意気込みを述べた。

また、クラブとの契約更新について質問されたヴィニシウスは、「できることなら長くこのクラブでプレーしたい。僕とクラブはお互いに何を望んでいるのか理解しているし、適切なタイミングで契約を更新することになる。会長からの信頼も感じている。このクラブで幸せだ」と具体的な時期は明言しなかったものの、契約を更新するつもりであると語った。

【動画】レアル・マドリードの今季CL全ゴール！