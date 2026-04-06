名古屋発4人組バンド・ねぐせ。、4月16日に渋谷某所にてフリーライブ開催

名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が、4月16日（木）17時より渋谷でフリーライブを開催することを発表した。

ねぐせ。としては初のフリーライブとなり、どんな形態でどんなセットリストで開催されるのか、そして詳細な場所に関しては、渋谷ということ以外はまだ発表されておらず、公式からの続報が待たれる。

そして、ねぐせ。は4月8日（水）に新曲「青春バイブレーション」を配信リリース予定。先日開催した自身主催のフェスでも初披露された「青春バイブレーション」は、新生活の始まった4月にぴったりのポジティヴなエネルギー全開のアッパーチューン。Apple Music、Spotifyで事前登録をした人は、Vo.Gt.りょたちの手書き歌詞画像を手にいれることができる。

また、6月28日（日）に自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ「愛問愛答」（アイモンアイトウ）の開催も控えている。

＜リリース情報＞

ねぐせ。

「青春バイブレーション」

2026年4月8日デジタルリリース

http://kmu.lnk.to/xGtWmw

＜ライブ情報＞

ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」

2026年6月28日（日）横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00

特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/

▼チケット 一般発売中

ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

イープラス：https://eplus.jp/neguse/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/

チケット：8,888円（税込）全席指定

オフィシャルHP：https://neguse.jp/