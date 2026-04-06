名古屋発4人組バンド・ねぐせ。、4月16日に渋谷某所にてフリーライブ開催

名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が、4月16日（木）17時より渋谷でフリーライブを開催することを発表した。
ねぐせ。としては初のフリーライブとなり、どんな形態でどんなセットリストで開催されるのか、そして詳細な場所に関しては、渋谷ということ以外はまだ発表されておらず、公式からの続報が待たれる。
そして、ねぐせ。は4月8日（水）に新曲「青春バイブレーション」を配信リリース予定。先日開催した自身主催のフェスでも初披露された「青春バイブレーション」は、新生活の始まった4月にぴったりのポジティヴなエネルギー全開のアッパーチューン。Apple Music、Spotifyで事前登録をした人は、Vo.Gt.りょたちの手書き歌詞画像を手にいれることができる。
また、6月28日（日）に自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ「愛問愛答」（アイモンアイトウ）の開催も控えている。
＜リリース情報＞
ねぐせ。
「青春バイブレーション」
2026年4月8日デジタルリリース
＜ライブ情報＞
ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」
2026年6月28日（日）横浜アリーナ
OPEN 17:00/ START 18:00
特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/
▼チケット 一般発売中
ローチケ：https://l-tike.com/neguse/
イープラス：https://eplus.jp/neguse/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/
チケット：8,888円（税込）全席指定
オフィシャルHP：https://neguse.jp/