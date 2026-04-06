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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地ワシントン・ナショナルズ戦に先発登板し、5回を失点6で降板した。敗戦投手にはならなかったものの、スプリングトレーニングでの不安定さが露呈した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じている。

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ドジャースの先発ローテーションでは、山本由伸投手、大谷翔平選手、タイラー・グラスノー投手らが安定した投球を見せているが、後ろを担うエメ・シーハン投手と佐々木の出来に不安が残る状況だ。

特に問題視されているのが、イニングを消化できずに降板していることだ。両投手とも5回未満で降板するケースが多く、ブルペンへの負担増加につながっている。

ドジャースは今後もシーハンと佐々木に登板機会を与える方針だが、結果次第では配置転換の可能性もある。また、ブレイク・スネル投手の復帰や若手投手の昇格など、選択肢は豊富にある。

厳しい登板が続くシーハンと佐々木について、デーブ・ロバーツ監督は「イニングを消化できない先発投手は1人もいなくていい。先発である以上、イニングを消化するのは仕事の一部だ。エメと朗希は、そのレベルに達しなければならない」と言及した。

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