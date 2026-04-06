King ＆ Prince、SixTONES、Mr.Children、嵐、Official髭男dism…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（4月4日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。4月4日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（4月4日（土）付）を発表しました。

■10位：にしな「グローリー」

初登場！ 3月18日（水）にリリースされたサードフルアルバム『日々散漫』に収録されている楽曲です。

■9位：MAZZEL「Get Up And Dance」

初登場！ 4月8日（水）にリリースされるセカンドアルバム『Banquet』のリード曲です。

■8位：GENERATIONS from EXILE TRIBE「本心」

先週5位から3ランクダウン↓ 3月2日（月）にリリースされた配信シングルが2週連続でランクイン。

■7位：エルスウェア紀行「温度と一部」

先週9位から2ランクアップ↑ 3月4日に配信リリースされたメジャーファーストEP『ghost walk e.p.』のリード曲が、2週連続でランクイン。また、6月20日（土）、21日（日）に東京・渋谷のライブハウス10会場でおこなわれる音楽とお笑いのエンターテインメント・フェス「YATSUI FESTIVAL! 2026」への出演が決定しています（エルスウェア紀行は21日に出演）。

■6位：Official髭男dism「エルダーフラワー」

初登場！ 4月22日の両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」のCDリリースに先駆けて、3月30日に配信リリースされた楽曲。綾瀬はるかさん主演の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の主題歌です。

■5位：櫻坂46「The growing up train」

先週3位から2ランクダウン↓ 3月11日にリリースされた14枚目のシングルが4週連続でランクイン。櫻坂46は、4月11日（土）、12日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）で「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催します。

■4位：嵐「Five」

先週と変わらず第4位。3月4日（水）に配信リリースされた約5年4ヵ月ぶりの新曲が3週連続でランクイン。現在、嵐のラストライブツアーとなる『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が開催中。4月6日（月）から8日（水）までの3日間は、バンテリンドーム ナゴヤ（愛知県）でおこなわれます。

■3位：Mr.Children「産声」

初登場！ 3月25日にリリースされたアルバム『産声』の表題曲がランクイン。また、最新のオリコン週間アルバムランキングで、本作が通算21作目となる1位を獲得。これで、男性アーティストによるアルバム通算1位獲得作品数が、歴代2位タイとなりました。

■2位：SixTONES「一秒」

先週1位から1ランクダウン↓ 3月18日にリリースされたシングル「一秒 / Rebellion」に収録されている楽曲が2週連続でランクイン。SixTONESは現在、ライブツアー『SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」』を開催中。さらに、横浜アリーナの最終公演（3月29日）にて、今秋にスタジアムツアーがおこなわれることも発表されました。

そして、今週の第1位は……？

■1位：King ＆ Prince「Waltz for Lily」

初登場！ 現在公開中の映画「鬼の花嫁」の主題歌として書き下ろされた楽曲。初週で28万枚以上を売り上げ、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャートでも首位を獲得しています。

――ほかにも、番組ではゲストパートにスリーピースロックバンド・WANIMAのKENTA (Vo/Ba)さんが登場！ 3月25日にリリースした約12年ぶりのミニアルバム『Excuse Error』について伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ