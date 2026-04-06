大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、ワシントン・ナショナルズと戦い8-6で勝利した。この試合で先発を務めた佐々木朗希投手は苦しい内容だったが、その一方で評価できる点もあったようだ。米メディア『スポーティングトリビューン』が報じた。

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同戦の佐々木は1-0と1点リードの2回に2ラン本塁打を被弾し逆転を許すと、直後の3回にはタイムリー、3ランで一挙4失点。5回6失点、被安打5、四球3、5奪三振という投球内容だった。

同メディアは「最初の2イニング、佐々木はドジャースが思い描いていた通りの先発の柱にふさわしい投球を見せていた。キレがあり、無駄がなく、この春に磨いてきた第3の球種も垣間見せていた。しかし、3回に入ると許されるミスの余地は狭まり、4回はそれに拍車をかけた。5回6失点という最終成績は彼を良く見せるものではないし、実際そうあるべきでもない。制球は安定せず、このレベルでは甘く入った球は見逃されない」と言及。

続けて、「それでも、光る場面はあった。5つの三振、空振りを奪う支配力を見せた瞬間、そして土台が依然としてしっかりしていることを示す兆しもあった。日曜日の彼に欠けていたのは余裕だった。しかし彼にあったのは、この登板が試合を決定づけることを許さないチームだった」と記している。

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