Jリーグは6日、「JリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の途中経過を発表した。

6月13日（土）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」は、“秋春制”移行に向けた特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっており、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結。明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突する。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は2009年以来17年ぶりだ。

ファン・サポーター投票は明治安田J1百年構想リーグが開幕した6日（金）よりスタート。3月30日（月）までの集計結果によると、全選手中の最多得票は昨シーズンのJリーグ最優秀選手賞（MVP）に輝いた日本代表GK早川友基となっているようだ。J1の地域リーグラウンドEASTにおいては、早川の他に鹿島からDF植田直通、FW鈴木優磨も上位に名を連ねており、監督部門でも鬼木達監督が1位となっている。



J1地域リーグラウンドWESTではサンフレッチェ広島の日本代表GK大迫敬介が1位となっており、2位以下にはDF藤井陽也（名古屋グランパス）、DF福田心之助（京都サンガF.C.）、DF中谷進之介（ガンバ大阪）らが名を連ねている。監督部門では今年からG大阪を率いているイェンス・ヴィッシング監督が1位となった。

なお、投票は5月11日（月）まで受け付けており、最終結果の発表は5月中旬予定となっている。

中間発表の結果は以下の通り。

◆J1速報結果

◼︎ファン・サポーター投票イレブン

▼EAST

GK 早川友基（鹿島アントラーズ）

DF 植田直通（鹿島アントラーズ）

DF 古賀太陽（柏レイソル）

DF 角田涼太朗（横浜F・マリノス）

MF 小泉佳穂（柏レイソル）

MF 佐藤龍之介（FC東京）

MF 森田晃樹（東京ヴェルディ）

MF 脇坂泰斗（川崎フロンターレ）

FW 鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

FW 細谷真大（柏レイソル）

FW 伊藤達哉（川崎フロンターレ）

▽WEST

GK 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

DF 藤井陽也（名古屋グランパス）

DF 福田心之助（京都サンガF.C.）

DF 中谷進之介（ガンバ大阪）

DF 荒木隼人（サンフレッチェ広島）

MF マテウス・ブエノ（清水エスパルス）

MF 稲垣祥（名古屋グランパス）

MF 安部柊斗（ガンバ大阪）

MF 香川真司（セレッソ大阪）

FW ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

FW 宇佐美貴史（ガンバ大阪）

監督得票上位2位

▼EAST

鬼木達（鹿島アントラーズ）

リカルド・ロドリゲス（柏レイソル）

▽WEST

イェンス・ウィッシング（ガンバ大阪）

曺貴裁（京都サンガF.C.）

◆J2・J3速報結果

◼︎ファン・サポーター投票イレブン

▼EAST－A

GK 林彰洋（ベガルタ仙台）

DF 菅田真啓（ベガルタ仙台）

DF 細井響（横浜FC）

DF 袴田裕太郎（湘南ベルマーレ）

MF 岩渕弘人（ベガルタ仙台）

MF 土居聖真（モンテディオ山形）

MF 氣田亮真（モンテディオ山形）

MF 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

MF 藤井智也（湘南ベルマーレ）

FW ディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形）

FW 田中パウロ淳一（栃木シティ）

▼EAST－B

GK 川島永嗣（ジュビロ磐田）

DF 西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）

DF 中野陽斗（いわきFC）

DF 関口凱心（RB大宮アルディージャ）

MF 泉柊椰（RB大宮アルディージャ）

MF 村越凱光（松本山雅FC）

MF 角昂志郎（ジュビロ磐田）

MF 川合徳孟（ジュビロ磐田）

FW 三浦知良（福島ユナイテッドFC）

FW 杉本健勇（RB大宮アルディージャ）

FW 加藤拓己（松本山雅FC）

▽WEST－A

GK バウマン（アルビレックス新潟）

DF 山本義道（ツエーゲン金沢）

DF 山田奈央（徳島ヴォルティス）

DF 梅木怜（FC今治）

MF 藤原奏哉（アルビレックス新潟）

MF チョン・ウヨン（カターレ富山）

MF 亀田歩夢（カターレ富山）

MF 布施谷翔（カターレ富山）

MF 岩尾憲（徳島ヴォルティス）

FW マテウス・モラエス（アルビレックス新潟）

FW ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）

▽WEST－B

GK 泉森涼太（サガン鳥栖）

DF 岩下航（ロアッソ熊本）

DF 吉田真那斗（大分トリニータ）

DF 青木義孝（鹿児島ユナイテッドFC）

MF 髙橋大悟（ギラヴァンツ北九州）

MF 西澤健太（サガン鳥栖）

MF 清武弘嗣（大分トリニータ）

MF 吉尾虹樹（鹿児島ユナイテッドFC）

MF 嵯峨理久（鹿児島ユナイテッドFC）

FW 塩浜遼（サガン鳥栖）

FW キム・ヒョンウ（大分トリニータ）

監督得票上位2位

▼EAST－A

森山佳郎（ベガルタ仙台）

横内昭展（モンテディオ山形）

▼EAST－B

槙野智章（藤枝MYFC）

宮沢悠生（RB大宮アルディージャ）

▽WEST－A

船越優蔵（アルビレックス新潟）

安達亮（カターレ富山）

▽WEST－B

四方田修平（大分トリニータ）

村主博正（鹿児島ユナイテッドFC）