













埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの桑原将志外野手は5日、本拠地ベルーナドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「1番・左翼」でスタメン出場。延長12回にこの日3本目の安打となる二塁打を放つなど、猛打賞＆1試合5出塁の活躍をみせた。











両チーム1－1で譲らず、迎えた延長12回裏。楽天はこの回から内星龍がマウンドに上がる。1死無走者で、桑原の第6打席が回ってきた。



カウント3－1からの5球目、アウトサイドに投じられたスプリットを、桑原が見事なバットコントロールで左翼線へ運んだ。桑原は悠々二塁に到達し、この試合3本目となる安打でチャンスを演出したが後続が倒れた。試合は、1－1の延長12回引き分けでゲームセットとなった。



桑原はこの試合、チーム唯一の得点となる今季1号本塁打を皮切りに、延長10回、延長12回はいずれも二塁打。4回と7回の打席では四球を選んでおり、1試合5出塁・猛打賞と大活躍。1番打者としての役割を十二分に果たした。



なおこの試合では、西武先発・平良海馬が8回を投げて自己最多の12奪三振を奪う快投を披露。勝利を掴み取ることはできなかったが、今後のさらなる活躍を期待させる試合となった。



西武はこのカード2敗1分けで、今季成績は2勝6敗1分け。西武のレジェンドナンバーである「7」を身にまとった“ガッツマン”の働きが、今後のチームを鼓舞していくことを期待したい。

























【動画】本日5度目の出塁、桑原将志の猛打賞達成の打撃を見よ！

DAZNベースボールのXより













本日5度目の出塁



桑原将志 移籍後初猛打賞

チームとしても今季初の猛打賞



⚾️西武×楽天



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