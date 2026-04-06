止まらないヤクルト打線　サンタナが決勝2ラン　5点差逆転で7勝1敗















東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズのドミンゴ・サンタナが5日、神宮球場で行われた中日ドラゴンズ戦に「2番・左翼」で先発出場。7回に、5点差を逆転する圧巻の2点本塁打を放った。











中日の先発は髙橋宏斗。ヤクルトは0－5と大きくリードされていたが、7回に反撃を開始する。伊藤琉偉のタイムリーで1点を返すと、なおも無死満塁から9番の武岡龍世が髙橋から押し出し四球を選ぶ。



3点差に迫られたところで中日ベンチは髙橋を諦め、2番手に齋藤綱記をマウンドに送った。齋藤は重圧に吞まれたか、1番・長岡秀樹に対する初球がすっぽ抜けて暴投となり、3－5とついに2点差に。長岡にも2点適時打が生まれ、ヤクルトは一気に同点に追いついた。



こうなると止まらないヤクルト打線。打席に入った2番のサンタナは、この場面で継投した3番手・勝野昌慶の高めへのストレートを完璧に打ち返す。



投手をねじ伏せるような完璧な当たりは、バックスクリーンを直撃する逆転2ランとなり、ヤクルトが7－5と大逆転に成功した。



エース髙橋からの継投を完全に崩された中日に反撃する力は残っておらず、ヤクルトは最終スコア7－5で中日に逆転勝ち。今カードを2勝1敗と勝ち越し、今季成績を7勝1敗としている。



サンタナはこの試合、4打数2安打2打点と活躍。開幕からの8試合で既に3本塁打8打点と、主軸としての役割を果たしている。ケガの影響で60試合の出場に留まった昨季の鬱憤をはらす活躍を、今後も期待したい。























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DAZNベースボールの公式Xより















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スワローズ この回一挙7得点

サンタナ 確信の逆転3号2ラン



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