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読売ジャイアンツの大城卓三は5日、東京ドームで行われた横浜DeNAベイスターズ戦の7回に代打で出場。値千金の代打逆転3ラン本塁打を放った。











0－1とリードを許した巨人は7回、ここまでゼロに抑え込まれていた相手先発の石田裕太郎を攻め、2死一、三塁のチャンスをつくる。阿部慎之助監督は、ここで打席が回ってきた9番の井上温大を下げ、「代打・大城卓三」を主審に告げた。



これに対しDeNAベンチも好投していた石田に代え、2番手として伊勢大夢をマウンドに送った。2球目、代走として出場していた松本剛が盗塁に成功し、2死二、三塁となった。



続く3球目だった。伊勢の投じた149キロのストレートを大城のバットが一閃する。内よりの速球を見事に捌いた打球は、打った瞬間それと分かる弾道で右翼席に向かって一直線。打った大城は捉えた瞬間に右手を上げ、何度もガッツポーズを繰り返した。



値千金の代打逆転3ランホームランで巨人は3－1と試合をひっくり返し、東京ドームは興奮の渦に包まれる。阿部監督の采配が見事的中し、試合の流れを引き寄せた。



最終回、DeNAは巨人守護神のライデル・マルティネスに対し、4番宮﨑敏郎の適時二塁打で1点差に詰め寄るが、反撃もここまで。マルティネスは続く蝦名達夫を三球三振に斬って取り、巨人が3－2で逆転勝ちを収めた。



巨人は今カード2勝1敗と勝ち越し、今季成績を5勝4敗とした。チーム一丸となって勝利を掴み取った巨人の今後の戦いに注目だ。























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DAZNベースボールの公式Xより













ドラマは7回に待っていた



大城卓三 代打で大仕事

今季初安打は逆転の1号3ラン



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