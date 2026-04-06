













中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの石川昂弥は5日、ナゴヤ球場で行われたオリックス・バファローズとの2軍戦に「5番・指名打者」で先発出場。4回に本塁打を放った。











0－4と劣勢の中日は4回、2死無走者で石川の第2打席が回ってきた。その初球、オリックス先発・田嶋大樹が投じた133キロのフォークを石川がフルスイングした。



快音を残した打球が左翼フェンスをあっと言う間に超えていく。石川の今季ファーム第1号で中日が1－4と反撃に転じたが、オリックスはその後も攻撃の手を緩めず、最終スコア3－11で中日は敗れた。



石川はこの日、4打数1安打1打点。捉えた飛距離は流石一軍選手と思わせるもので、球場の空気を変える打撃を見せつけた。



高卒7年目となる今季、一軍定着と主力奪取のために歩みを止めるわけにはいかない。























【動画】石川昂弥、今季ファーム1号がこちら！

DAZNベースボールのXより













球場の空気が変わった



石川昂弥 確信弾！

第1号ソロホームラン！



⚾中日×オリックス



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