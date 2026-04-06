大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、ムーキー・ベッツ内野手が右脇腹痛により故障者リスト（IL）に入った。チームにとっては痛い一方、代わりに昇格してきたキム・ヘソン投手にとっては復権のチャンスになりそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

キムは開幕二塁レギュラーの有力候補と目されていた中、開幕直前のタイミングでマイナー降格の憂き目に。三振率の高さなどがネックになったとみられるが、思わぬ形で再昇格の機会を得ることになった。

同メディアは「キムは3Aでの5試合を通じて、打率.364、OPS.853を記録した。さらに重要なのは、空振りの多さという点で着実な進歩を見せたことだ。昨季は三振率30％を記録していたが、今季は開幕から三振6に対して四球3。まだ発展途上ではあるものの、良い方向に向かっている」と現状に言及。

続けて、「ドジャースは彼を降格させた際、即戦力よりも柔軟性を選び、リスクよりも育成の時間を優先した。そして今、キムはその判断を見直させる機会を得ている。開幕ロースター入りを勝ち取ったアレックス・フリーランド内野手は、11打数2安打と出遅れている。そして、ベッツがしばらく欠場する見込みである中、実際に出場機会は存在している。ドジャースは彼について『まだ準備ができていない』と言った。しかし今、その『まだ』が何を意味するのかを決めるのは彼自身だ」と記している。

【関連記事】

【了】