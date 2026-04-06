ロッテの木村優人が7日のオリックス戦に先発する。

木村は球団を通じて「カード頭でもあるのでチームにいい流れを持って来れるようにしたいです。前回登板と同じ失敗は出来ないので気持ちを作って、自分のピッチングができるように。しっかり修正して良い状態で投げたいです」とコメント。

木村は今季初登板となった3月31日の日本ハム戦、6回・103球を投げ、7失点で敗戦投手になっている。今季初勝利を目指してのマウンドとなる。