ロッテの木村優人が7日のオリックス戦に先発する。
木村は球団を通じて「カード頭でもあるのでチームにいい流れを持って来れるようにしたいです。前回登板と同じ失敗は出来ないので気持ちを作って、自分のピッチングができるように。しっかり修正して良い状態で投げたいです」とコメント。
木村は今季初登板となった3月31日の日本ハム戦、6回・103球を投げ、7失点で敗戦投手になっている。今季初勝利を目指してのマウンドとなる。
ロッテの木村優人が7日のオリックス戦に先発する。
木村は球団を通じて「カード頭でもあるのでチームにいい流れを持って来れるようにしたいです。前回登板と同じ失敗は出来ないので気持ちを作って、自分のピッチングができるように。しっかり修正して良い状態で投げたいです」とコメント。
木村は今季初登板となった3月31日の日本ハム戦、6回・103球を投げ、7失点で敗戦投手になっている。今季初勝利を目指してのマウンドとなる。
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