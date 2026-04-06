大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、ムーキー・ベッツ内野手が右脇腹痛により故障者リスト（IL）に入った。開幕早々の離脱は本人はもちろん、デーブ・ロバーツ監督にとってもショックが大きいようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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ベッツは同5日のワシントン・ナショナルズ戦までは遊撃レギュラーとして出場していたが、同戦初回の第1打席で四球を選ぶと、その裏に突然途中交代。走者として本塁へ生還した際、右腰付近を痛めたと伝えられていた。

同メディアは「ベッツは途中退場した後に受けたMRI検査の結果、右腹斜筋の損傷を負っていることが判明した。ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、ロバーツ監督は復帰時期について明確な期限を設けることは避けたが、離脱期間は4〜6週間未満に収まることを期待しているという」と言及。

続けて、「彼にとっては残念なことだ。チームとして少しずつ調子が上がってきているところだったし、彼の守備のプレーぶりを見ても、彼は我々にとって大きな存在だ。離脱すれば、再び調子を取り戻すまでには多少時間がかかるものだ。だから彼にとっては残念だが、長期離脱にならないことを願っている」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

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