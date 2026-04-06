千葉ロッテマリーンズは、6月10日にZOZOマリンスタジアムにて開催するイベント「TEAM26デー」において、マリーンズOBの岡田幸文氏、大嶺佑太氏、加藤翔平氏が来場することを発表した。

当日は、球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を実施するほか、試合前セレモニーとしてグラウンドにも登場する予定。

「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、ファンへ感謝の気持ちを込めて各種企画を実施するイベントとなっている。

4月3日から5日に行われた同イベントには、清水直行氏、竹原直隆氏、今江敏晃氏、成瀬善久氏、内竜也氏が来場し、マリンスタジアムを盛り上げた。

6月10日に来場するOB3名は、以下のようにコメントを残している。

岡田幸文氏 「TEAM26、20周年おめでとうございます。マリーンズで支えてくれたファンの方々と間近で触れ合える貴重な時間を一緒に楽しみたいと思います。当日は熱く盛り上がりましょう」。

大嶺佑太氏「TEAM26の20周年のイベントに参加できる事を光栄に思います。プロ初登板の西武ドームでの声援、そしてマリンでの声援はこれから先忘れる事はないと思います。常に励みになっていました！ありがとうございます。

イベント当日は岡田さん、翔平と盛り上げていきたいと思いますのでZOZOマリンスタジアムでお待ちしております！」

加藤翔平氏「TEAM26の20周年イベントにお招きいただき、ありがとうございます。当日はドラゴンズ戦ということもあり、マリーンズファン、ドラゴンズファンの皆様とお会いできることを楽しみにしています。

熱い試合になるように、一緒に盛り上げていきましょう！ZOZOマリンスタジアムで待っています！」

【写真】再びマリンに！OB3選手の現役時代の雄姿がこちら

[caption id="attachment_258958" align="aligncenter" width="530"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

[caption id="attachment_258957" align="aligncenter" width="530"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

[caption id="attachment_258956" align="aligncenter" width="530"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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