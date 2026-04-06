













広島東洋カープのエレフリス・モンテロが5日、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島で行われた阪神タイガース戦に「7番・一塁」で先発出場。9回にサヨナラとなる今季2号本塁打を放った。











広島は初回、4番の佐々木泰のタイムリーで幸先よく1点を先制。その後は広島先発・栗林良吏、阪神先発・髙橋遥人の好投もあり、スコアボードに「0」が並ぶ展開となった。



8回表、阪神が1番・近本光司の犠飛で1－1の同点に追いつき、延長戦の影もちらつくなか広島は9回裏の攻撃を迎えた。阪神は、この回から4人目の桐敷拓馬をマウンドに送り、1死走者なしで7番のモンテロが右打席に立った。



カウント2－2からの6球目、捕手の坂本誠志郎がインサイドに構え、クロスファイヤーを要求した。



桐敷は149キロのストレートを投じたが、やや構えよりも甘いコースに入ったところをモンテロが見逃さなかった。長い腕をたたみながら振りぬいた打球は高く舞い上がり、放物線を描いて左翼フェンスを越えていく本塁打となった。



モンテロは3日の同カードで桐敷から今季1号を放っており、この試合でも桐敷からサヨナラ本塁打を放って試合を決めた。広島はこの勝利でチームの連敗を4で止め、昨季から続く対阪神戦の連敗も8で止めた。



広島はこのカード1勝2敗と負け越しながら、重苦しい展開を勝ち抜いたという点で、チームを上昇気流に乗せていく貴重な勝利となった。























【動画】一振りで決めた、モンテロのサヨナラ弾がこれだ！



ABEMA野球 (@ABEMA_baseball) の公式Xより













[速報]モンテロが試合を決める一発!!

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レフトに高々と上がった打球は

そのままスタンドへ!!

サヨナラの一発で広島が連敗ストップ

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広島東洋カープ × 阪神タイガース

🏟️MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島

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