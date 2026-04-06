バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット&ガッチャファイル」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月6日16時より予約受付開始、2026年9月発送予定。

「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット&ガッチャファイル」は、『仮面ライダーガッチャード』より、劇中に登場しながら未商品化だったカードや、レアリティ「SR」が未発売だったカードを収録したセット。セットには未商品化カード13枚、SRカード23枚の合計36枚の紙製カードに加え、新デザインの9ポケットバインダー「ガッチャファイル」が付属する。

未商品化カードとしては、本編終盤で登場した「黄金化カード」3枚、未商品化の「レインボーケミーカード」4枚と「レプリケミーカード」4枚、そして「アントルーパー（白化ver.）」と「セキュリティカード」をラインナップ。

黄金化カードは劇中イメージの質感を再現した新レアリティ「OR（黄金化レア）」を採用。なおORカードは劇中再現に特化しバーコードを金色で表現しているため、DX玩具等での読み取りはできない。また、「セキュリティカード」もDX玩具等での読み取りができない。

ライドケミートレカにおいて「SR」は、劇中登場カードと同じ光り方をするレアリティであり、そのSRが未発売に終わっていたカードも紙製SRカードとして23枚一挙に収録。

また、「ガッチャファイル」はコールド箔とニス加工により外観の高級感、触れた際の重厚感、立体感を演出。別売りの「デイブレイクガッチャファイル」がガッチャードデイブレイクをイメージしたものだったのに対し、本バインダーは現代の「仮面ライダーガッチャード」を感じさせるデザインを採用。対照的でありながら、二つ並べて飾ることで統一感も感じられるデザインだ。

セット内容

ライドケミートレカ…36種各1枚

ガッチャファイル（9ポケットバインダー）…１

9ポケットリフィル…12

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