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阪神タイガースの近本光司が5日、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島で行われた広島東洋カープ戦に「1番・中堅」で先発出場。8回に貴重な同点打となる犠飛を放った。











阪神は広島先発・栗林良吏の好投の前に打線が抑え込まれ、0－1のビハインドで8回表の攻撃を迎えた。阪神はこの回、やや制球にバラつきが生じ始めた栗林を攻め、1死一、三塁で打席には1番の近本。最終盤の勝負どころとなった。



カウント1－2からの4球目、アウトローに投じられたカットボールに対し、近本がうまく合わせた。打球は左翼手の定位置付近、犠飛には充分の距離と思えるところまで運ばれた。



左翼のサンドロ・ファビアンが間合いを合わせて捕球し、ダイレクトでバックホームを送る。捕手の坂倉将吾のミットに収まりタッチプレーとなったが、判定はセーフ。三塁走者・髙寺望夢のスライディングタッチも光った。



阪神は栗林からようやく得点し、1－1の同点に追いついたが、続く中野拓夢が三振に倒れて反撃は同点どまり。1－1で迎えた9回裏に広島のエレフリス・モンテロに劇的な本塁打が飛び出し、阪神は1－2でサヨナラ負けとなった。



この試合は広島先発の栗林が見事な好投。ストレート・フォークを主体にカーブとカットボール、新球種のスライダーを効果的に織り交ぜ、阪神打線を翻弄。8回を投げ、無四球9奪三振ながら近本の犠飛で痛恨の失点となり、勝敗はつかなかった。



阪神先発の髙橋遥人も6回1失点の素晴らしい投球内容。両チームの投手陣の好投により、ロースコアの締まった試合展開となった。



阪神は今カード3タテを逃したが、2勝1敗と勝ち越し。今季通算成績を6勝3敗としている。

























【動画】難攻不落を崩す、近本の犠飛がこちら



ABEMA野球 (@ABEMA_baseball) の公式Xより













[速報]レフト•ファビアンがノーバウンド送球するも…



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ファビアンが持ち前の強肩で

バックホームするも間一髪セーフ!!

犠牲フライで阪神が同点に

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広島東洋カープ × 阪神タイガース

🏟️MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島

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