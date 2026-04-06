大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として出場している。投打にわたって圧倒的な成績を期待されている大谷だが、開幕からの2カードで安打は3本にとどまっており、長打はいまだに見られていない。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

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大谷は開幕からの6試合でわずか安打3にとどまっており、そのうち長打は1本もない。また、2026年シーズンに入ってまだ打点を記録しておらず、OPSは.590と期待されたほどの成績には及んでいない。

スプリングトレーニングでは6試合に出場したが、OPSは.819で、打点3を記録したものの本塁打はなかった。特に苦戦したわけではないものの、ファンが慣れ親しんだレベルには達していないように見えた。

大谷自身も「出塁はできているし、それは良いことだ。しかし、本来ならしっかり打ち返すべき球に対して、思うように打てていない。そこがちょっと不満なところだ」と本調子ではないと語っている。

状態が心配される大谷についてコロマ氏は「彼は安打不足を四球で出塁することで補っており、現在ナ・リーグで7個の四球を記録してトップに立っている。また、投手としてのフルシーズンもこなしており、それが打撃に影響を与えている可能性もある」と言及した。

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