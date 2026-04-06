【ファーム】防御率8.18…巨人・戸郷翔征が7失点KO　10安打2被弾の乱調















読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの戸郷翔征投手は5日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークスとのファーム交流戦に先発登板。しかし、2本の本塁打を許すなど5回7失点と打ち込まれた。











この日の戸郷は初回から2死二、三塁のピンチを背負うも、立ち上がりをゼロに抑える。



しかし、2回にも1死二、三塁と走者を背負うと、9番・西尾歩真に適時打を許して先制点を献上。続く1番・廣瀨隆太の遊ゴロの間にも1点を失い、この回2点を奪われた。



3回には元同僚の5番・秋広優人にソロ本塁打を被弾。2ストライクと追い込んでからのストレートを捉えられた。



さらに5回、2死二、三塁から再び秋広に適時二塁打を浴びると、続く6番・山本恵大にも右中間へのソロ本塁打を献上。この日の戸郷は、5回10安打7失点で降板した。



戸郷は3月29日のファーム交流戦でも登板したが、6回3失点と以前のような圧倒的な投球は見られていなかった



今季はここまでファームで2試合に登板し、0勝1敗、防御率8.18。かつて一軍で3年連続12勝を挙げた右腕に、試練が訪れている。

























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