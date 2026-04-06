毎日続くデスクワークで、肩や腰の重みに悩んでいませんか？「マッサージに行きたいけど時間がない…」そんなあなたの悩みを解決する、画期的なシート型マッサージャーが登場しました。MYTREXから誕生した「REBIVE SEAT」は、従来の常識を覆す”圧倒的爽快感”で、あなたの身体に真の解放感をもたらします。この記事を読めば、その驚きの秘密と、自宅で手軽にプロ級のケアを叶える新感覚の体験がわかります。

デスクワークの悩みに革命！MYTREX「REBIVE SEAT」の驚くべき実力

新感覚！シート型マッサージガンの圧倒的爽快感

今回ご紹介する「REBIVE SEAT」は、MYTREXの代表作であるパワフルなハンディガン「REBIVEシリーズ」から誕生した、画期的なシート型のマッサージガンです。これまでのシートマッサージャーでは物足りなさを感じていた方もいるかもしれませんが、「REBIVE SEAT」はマッサージガンならではの“圧倒的爽快感”と、凝り固まった筋肉を瞬時に深くまでほぐす“振動体感”を実現。

デスクワークで猫背になりがちな方、長時間座りっぱなしで腰や背中に負担を感じている方には特におすすめです。短時間座って当てるだけで、つらい腰、背中、そして肩甲骨に真の解放感をもたらしてくれるでしょう。「マッサージガンを背中に当てたいけど、一人ではなかなか難しい…」そんな悩みをスマートに解決してくれるのが、この「REBIVE SEAT」の最大の魅力です。いつでも好きな時に、座るだけでプロの手技のような本格ケアが自宅で手軽にできるのは、まさに現代人のライフスタイルに寄り添った設計だと言えます。

ちなみに、「REBIVE SEAT」は管理医療機器に分類されており、その効果と安全性はお墨付きです。価格は39,600円（税込）。整体やマッサージサロンに定期的に通うことを考えれば、長期的に見ればコストパフォーマンスに優れていると言えるでしょう。

小松菜奈さんも体感！都市を彩るMYTREXの大型プロモーション

渋谷・有楽町で出会う「癒やし」の衝撃

MYTREXは、ブランド初となる小松菜奈さんを起用した大規模な屋外広告を都内主要駅で展開し、「REBIVE SEAT」の魅力を発信しています。渋谷や有楽町といった、多くの人々が行き交う都心の主要駅が、今、小松菜奈さんの魅力的なビジュアルで彩られています。駅構内や周辺に掲示された広告は、忙しい日常の合間にふと目を止めた人々に、日々の疲れから解放される「衝撃」を予感させてくれるでしょう。

小松菜奈さんのビジュアルが目を引く広告は、通勤中のビジネスパーソンやショッピングを楽しむ方々にとって、まさに「癒やし」への誘いです。掲出期間は以下の通りです。

2026年4月6日～4月12日2026年4月6日～5月3日

実際に「衝撃」を体験！期間限定イベント＆購入特典

都内主要家電量販店で「REBIVE SEAT」を試す

屋外広告を見て興味を持ったら、ぜひ足を運んでほしいのが、期間限定の体験イベントです。「REBIVE SEAT」の本当の実力は、実際に座ってみないとわからないもの。自分の身体で「衝撃」の振動を体感できる貴重な機会をお見逃しなく！

＜体験イベント概要＞

期間： 4/6-4/12

対象店舗：ビックカメラ渋谷東口店 3F

期間： 4/6-4/30

対象店舗：ビックカメラ有楽町店 3F

※ビックカメラ渋谷東口店では、商品の展示のみで座って試せる体験コーナーはございません。有楽町店での体験をおすすめします。

今だけのチャンス！購入特典とSNSキャンペーン

さらに、期間中に上記対象店舗で「REBIVE SEAT」を購入すると、なんとコードレスホットアイマスク「EyeLux Warm」がプレゼントされるとのこと！

疲れた目元を温めてくれるアイマスクは、まさに「REBIVE SEAT」との相性抜群。全身をリフレッシュした後に、目元もじっくり癒やせるなんて、想像しただけでも贅沢ですね。ただし、プレゼントはなくなり次第終了ですので、気になる方はお早めに！

また、広告や体験コーナーの様子を投稿することで参加できるSNSキャンペーンも実施されるそう。詳細はMYTREX公式SNSで発表されるので、こちらも要チェックです！

「実感」を追求するMYTREXのブランド哲学

革新的なセルフケアを届けるMYTREXの歩み

「MYTREX」は、「すべての技術は、実感のために」という揺るぎないコンセプトを掲げる美容・健康機器ブランドです。単なる流行りの製品ではなく、「効果がないもの、続けられないものはつくらない」という信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求している点に、私は非常に感銘を受けました。2017年の法人設立からわずか数年で、2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。この数字は、多くの人々がMYTREXの製品に信頼を寄せ、その効果を実感している証拠と言えるでしょう。

多彩なラインナップで広がるMYTREXの世界

彼らが展開する製品は「REBIVE SEAT」だけでなく、多岐にわたります。パワフルな振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、まさに全身をケアできるラインナップが揃っています。

医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を活かし、「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求し続けるMYTREX。彼らの製品は、私たちの日常をより豊かに、より健やかに彩ってくれること間違いなしです。

MYTREX製品で新しいセルフケアを始めよう

日々の疲れをリフレッシュしたい、もっと手軽に本格的なセルフケアを取り入れたい。そう考えているなら、MYTREXの「REBIVE SEAT」は、あなたの救世主になるかもしれません。この機会にぜひ、MYTREXの提案する新しいセルフケアの世界を体験してみてくださいね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。