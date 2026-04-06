4月1日から自転車などの軽車両に青切符制度がスタートしましたが、X上では、日本乗馬普及協会がポストした「公道での乗馬は軽車両扱いです」という案内が話題になっています。
今日から 自転車など軽車両に青切符(反則金)制度がスタート⚠️
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ちなみに… 公道での乗馬は「軽車両」扱いです。
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皆さん、公道で馬に乗るときは交通ルールをしっかり守りましょう🏇💨💨
(@nihonjobaより引用)
自転車の青切符という新しい制度、自転車も車も少々困惑しているかもしれませんが、日本乗馬普及協会によると、「乗馬」も軽車両とのこと。みなさん、ご存知でしたか?
まさかの“馬も軽車両”という事実に、ネットでは驚きの声とツッコミが……。
「公道で乗馬は軽車両扱いなのか! またひとつ賢くなった」
「夜間ライト点灯も義務なのかしら」
「馬も2段階右折になるんですね^ ^ バイクより重いのにw」
「時速70km/hで走れる馬にはスピードメーターが必要かもw」
「飲酒ももちろんだめです。馬に飲ませたらどうなるんだろう…?」
「ちゃんと馬装して騎乗しないと整備不良で捕まりますw」
真面目な疑問から完全にネタに走ったコメントまで、幅広い反応が寄せられていますが、どんな乗り物も、“ながら運転”は危険です。自転車も、車も、馬も、交通ルールを守りつつ、譲り合いの精神で気持ちのよいドライブを楽しんでほしいですね。
今日から 自転車など軽車両に青切符（反則金）制度がスタート⚠️— 日本乗馬普及協会 (@nihonjoba) April 1, 2026
ちなみに… 公道での乗馬は「軽車両」扱いです。
皆さん、公道で馬に乗るときは交通ルールをしっかり守りましょう🏇💨💨 pic.twitter.com/EQXDVzAn0o