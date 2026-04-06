4月1日から自転車などの軽車両に青切符制度がスタートしましたが、X上では、日本乗馬普及協会がポストした「公道での乗馬は軽車両扱いです」という案内が話題になっています。

今日から 自転車など軽車両に青切符(反則金)制度がスタート⚠️

.

ちなみに… 公道での乗馬は「軽車両」扱いです。

.

皆さん、公道で馬に乗るときは交通ルールをしっかり守りましょう🏇💨💨

(@nihonjobaより引用)

自転車の青切符という新しい制度、自転車も車も少々困惑しているかもしれませんが、日本乗馬普及協会によると、「乗馬」も軽車両とのこと。みなさん、ご存知でしたか?

まさかの“馬も軽車両”という事実に、ネットでは驚きの声とツッコミが……。

「公道で乗馬は軽車両扱いなのか! またひとつ賢くなった」

「夜間ライト点灯も義務なのかしら」

「馬も2段階右折になるんですね^ ^ バイクより重いのにw」

「時速70km/hで走れる馬にはスピードメーターが必要かもw」

「飲酒ももちろんだめです。馬に飲ませたらどうなるんだろう…?」

「ちゃんと馬装して騎乗しないと整備不良で捕まりますw」

真面目な疑問から完全にネタに走ったコメントまで、幅広い反応が寄せられていますが、どんな乗り物も、“ながら運転”は危険です。自転車も、車も、馬も、交通ルールを守りつつ、譲り合いの精神で気持ちのよいドライブを楽しんでほしいですね。