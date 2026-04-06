The xx、バンドとして8年ぶりのライブがついに実現【フジロック出演】

フジロック'26の初日（7月24日）ヘッドライナーを務めるThe xx。先週4月3日（現地時間）、メキシコシティで8年ぶりとなる共演を果たし、バンドの次章を幕開けさせた。

メキシコシティのペプシ・センターのステージに立ったロミー、オリヴァー・シム、ジェイミーxxの3人は、これまでに発表した3枚のアルバムからの楽曲に加え、最後に共演した2018年以降に各メンバーがリリースしたソロ作品を織り交ぜた、全19曲のセットリストを披露した。

2009年のデビューアルバム『xx』収録の「Crystalised」で幕を開けたライブでは、「Islands」「Say Something Loving」「I Dare You」「Intro」といった楽曲が演奏された。

中盤には、メンバーが交代でそれぞれのソロ曲を披露。ジェイミーxxの「Loud Places」、シムの「GMT」、ロミーの「Enjoy Your Life」が演奏された。ライブの締めくくりには、アンコールで「Night Time」「Sunset」「Infinity」の3曲が届けられた。

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この8年間、2024年のグラストンベリーでのジェイミーxxのセットにメンバーが登場するなど、非公式な形でのステージ共演はあった。しかし、今回のメキシコシティ公演は、2018年7月以来となるバンドとしての完全なフルライブであり、ペプシ・センターで予定されている3日間のソールドアウト公演の初日となった。

今後、彼らは夏のフェスティバルツアーへと乗り出し、コーチェラ、ソルトレイクシティのキルビー・ブロック・パーティー、サンフランシスコのアウトサイド・ランズ、そしてフジロックのステージに立つ予定だ。

メキシコ公演の発表時、The xxはSNSに次のようなメッセージを綴っていた。

「The xxとして最後にライブを行ってから、随分と時間が経ちました。2026年、私たちは再びライブで皆さんと音楽を分かち合います。これは私たちにとっての『次なる章』の始まりであり、復帰の場所としてメキシコのファンの皆さんの前以上の場所はありません。私たちは常にメキシコとの深い繋がりを感じてきました。観客の皆さんの温かさ、開放感、そしてエネルギー。待っていてくれてありがとう。皆さんに会えるのが待ちきれません！」

From Rolling Stone US.

FUJI ROCK FESTIVAL '26

2026年7月24日（金）〜26日（日）新潟・苗場スキー場

※The xxは7月24日（金）出演

公式サイト：https://fujirockfestival.com/