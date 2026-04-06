大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季開幕を故障者リスト（IL）で迎えた選手が複数いる。回復・リハビリの状況は各選手によって異なるが、左肩の疲労でIL入りしているブレイク・スネル投手は順調に進んでいるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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同メディアは「スネルは復帰に向けてブルペン投球を行っており、3月27日にはデーブ・ロバーツ監督が見守る中で投球練習を行った。AM570 LA Sportsのデビッド・ヴァッセイ記者によると、チームが次の遠征から戻った後には打者相手の投球に進む見込みで、リハビリは次の段階に入るという」と言及。

続けて、「彼は左肩の炎症の影響でキャンプ合流が遅れ、今季を15日間のILでスタートした。復帰プロセスの最終段階はマイナーでのリハビリ登板となり、ドジャースは5月末までには復帰できると見込んでいる。ロバーツ監督はスネルの直近のブルペン投球を見て好印象を受けており、この左腕の状態は上向いているようだ」と記している。

コンディションが戻ればすぐに先発ローテに入るとみられるスネルだが、この調子で戦線復帰を果たすことはできるだろうか。

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