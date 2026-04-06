













大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は5日（日本時間6日）、敵地ワシントン・ナショナルズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。一時は5点差とリードを許す展開となったが、今季第2号ソロ本塁打と決勝の犠牲フライで逆転勝利に貢献した。米メディア『ドジャース・ネイション』が綴っている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ナショナルズはこの日、昨季まで読売ジャイアンツに所属していたフォスター・グリフィン投手が登板。大谷は第1打席で三振に打ち取られるも、第2打席で推定飛距離438フィート（約133.5メートル）の先制となる特大ソロ本塁打を放った。











しかし、ドジャースは先発した佐々木朗希投手が3回と4回に崩れ、一挙6点を失った。スプリングトレーニングから懸念されていた状態の不安定さが露呈してしまった。



5点を追う展開になったドジャースは、ダルトン・ラッシング捕手の2ラン本塁打などで同点に追いつくと、8回に大谷が第5打席で勝ち越しとなる犠牲フライを放ち、逆転に成功。そのまま勝利をおさめた。



この日の大谷の活躍について、同メディアは「彼の犠牲フライでドジャースがナショナルズからリードを奪った！1-6と5点をリードされていた状況から見事に逆転した。なんてことだ！」と綴っている。









【動画】大谷翔平、今季第2号の特大ソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani launches a 438-foot NO-DOUBTER to center field 🚀

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】