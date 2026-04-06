中日は6日、名古屋市と愛知県の全面協力のもと、バンテリンドーム ナゴヤで開催される公式戦への「親子観戦招待」を実施することになったと発表した。

子供たちに地元のプロ野球チームをより身近な存在として認識してもらい、野球を通じてスポーツ全般に関心を持ってもらえるような取り組みを進めている。なお、2016年に名古屋市内の小学生を対象にスタート、翌17年から愛知県内の小学生も対象に加えて実施。（20年、21年は新型コロナウイルスの影響で中止）

▼ 対象者

名古屋市内及び愛知県内の小学1～6年生、1組2名（引率者1名含む）

▼ 対象試合、場所

試合：2026年5月から7月までに開催するホームゲーム（計22試合）

場所：バンテリンドーム ナゴヤ

▼ 招待人数

名古屋市：ペア5,000組（10,000名）

愛知県 ：ペア5,000組（10,000名）

※申し込みされた方の中から抽選

▼申し込み方法、期間ほか

申し込み方法：各学校から配布のパンフレット（一部地域はデジタルパンフレット）

申し込み期間：2026年4月17日（金）から5月1日（金）まで

問い合わせ先：チケットぴあ親子招待問合せ係 052-308-5688（平日10～17時／土日祝日除く）