スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第32節が5日に行われ、セルティックはダンディーと対戦した。

リーグ5連覇を狙うセルティックは今季苦しんでおり、31試合終了時点で首位ハーツとは勝ち点「5」差、2位レンジャーズとは勝ち点「2」差の3位となっているなか、今節はアウェイで8位ダンディーと激突。セルティックに所属する日本代表FW前田大然は先発に名を連ねた一方、同MF旗手怜央はベンチスタートとなった。

試合は9分にヤン・ヒョンジュンのゴールでセルティックが先制に成功すると、57分にはサイモン・マレーにPKから同点弾を許したものの、82分にケレチ・イヘアナチョが勝ち越しゴールをマーク。これが決勝点となり、セルティックは2－1で2試合ぶりの白星を飾った。なお、前田は76分までプレーし、旗手に出場機会はなかった。

この結果、今節では2位レンジャーズがダンディー・ユナイテッドに4－2で勝利を収めた一方、首位ハーツが最下位リヴィングストンと2－2で引き分けたため、セルティックは首位との勝ち点差を「3」に縮めることに成功している。

■スコティッシュ・プレミアシップの上位順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 ハーツ（67／＋28）

2位 レンジャーズ（66／＋32）

3位 セルティック（64／＋23）

4位 マザーウェル（54／＋25）

【ハイライト動画】セルティックがダンディーを下す！