セリエA第31節が5日に行われ、インテルとローマが対戦した。

直近3試合未勝利で足踏みが続く首位のインテルは4試合ぶりの白星を目指してホーム開催の上位対決に臨んだ。この大一番では負傷明けのラウタロ・マルティネスがマルクス・テュラムとの2トップで先発復帰。また、イタリア代表での痛恨の退場で誹謗中傷の被害に晒されるアレッサンドロ・バストーニら失意のアッズーリ主力がスタメンに名を連ねた。

一方、熾烈なチャンピオンズリーグ出場権争いに身を置く6位のローマ。今節はライバルが翌日に試合を控えるなか、苦手とする上位対決でリーグ連勝を目指した。こちらも負傷明けのマティアス・スーレやサスペンション明けのゼキ・チェリクが復帰し、イタリア代表でPK失敗となったブライアン・クリスタンテもスタメン起用となった。

注目の上位対決は開始早々にいきなり動く。キックオフから1分、ニコロ・バレッラからの縦パスを右サイドに流れて引き出したテュラムがそのまま内側に切り込んで速いクロスを供給。これをニアに走り込んできたラウタロ・マルティネスが右足ダイレクトで合わせ、帰ってきたカピターノがいきなり決定的な仕事を果たした。

最高の形でスタートを切ったインテルは畳みかける。5分にはボックス付近での競り合いを制し、ハカン・チャルハノールが強烈なミドルシュートでGKミレ・スヴィラルにファインセーブを強いる。

辛くも連続失点を回避したローマは徐々に自陣でボールを動かしながら前進を試みていく。インテルがミドルブロックの形を採用し、後ろではボールを動かせるものの局面を変えることができない。

それでも、24分には相手陣内右サイドで得たFKの場面でスーレの正確なクロスを大外のマレンがダイビングヘッド。ピッチに叩きつけたシュートが枠の右へ向かうが、ここはGKヤン・ゾマーに驚異的な最後の伸びではじき出された。さらに、直後にもマレンがミドルレンジのシュートでフィニッシュの形を作り出す。

前半半ばから終盤にかけてはインテルがカウンターを軸に厚みのある攻撃を仕掛けたが、ローマが一瞬の隙を突いて追いつく。40分、右CKの二次攻撃から左サイドでスーレとパス交換したデヴィン・レンシュがボックス左から正確なクロスを供給。これを大外から勢いを持ってゴール前に走り込んだジャンルカ・マンチーニが頭で合わせた。

これで振り出しに戻った試合はこのままハーフタイム突入かに思われたが、前半ラストプレーでスーペルゴラッソが決まる。前半アディショナルタイム2分、クリスタンテのパスを引っかけてカウンターに持ち込んだインテルは一度スピードダウンさせられたが、ペナルティアーク手前でピオトル・ジエリンスキの横パスを受けたチャルハノールが右足を一閃。不規則な変化を見せた強烈なシュートは、さすがに名手・スヴィラルも触ることができず、豪快にゴールネットが揺れた。

内容自体は拮抗も前半の入りと終了間際のゴールによってホームのインテルの1点リードで後半がスタート。ローマはゴールを決めていたものの、前半少し痛めていたマンチーニを下げてダニエレ・ギラルディをハーフタイム明けに投入した。

前半同様に後半も力強い入りを見せたインテルは畳みかける攻めで一気にローマを突き放す。まずは52分、相手陣内右サイドでロングボールを競ったテュラムがレンシュとのデュエルを制して一気に局面を打開。数的優位の状況でボックス左に走り込むラウタロ・マルティネスへラストパスを通すと、背番号10が冷静にGKとの1対1を制してドッピエッタを達成。

さらに、55分には左CKの場面でキッカーのチャルハノールが右足インスウィングで正確なクロスを入れると、ニアへタイミング良く走り込んできたテュラムがヘディングシュートを叩き込んだ。

テュラムの連続ゴール関与で3点差をつけたインテルはこの直後に2枚替え。殊勲のカピターノと難しい1週間を過ごしたバストーニを下げてアンジェ・ヨアン・ボニー、マッテオ・ダルミアンを同時投入した。

しかし、攻撃の手を一切緩めないホームチームは63分、ローマ守備陣のコミュニケーションミスを突いてボックス手前でボールを奪ったバレッラが一度はパスを引っかけられるも、動きを止めずにこぼれ球を奪い返して左足シュートを突き刺した。

試合の大勢が決した中、互いに積極的に交代カードを切っていくと、ローマが後半最初のゴールを奪う。70分、中央で縦に仕掛けたマレンがボックス内に持ち込むと、相手DFに引っかかったものの、このこぼれに反応したロレンツォ・ペッレグリーニが左足シュートをゴール左隅に流し込んだ。

その後はオープンな展開の中で互いに幾度となく決定機が訪れたものの、両守護神の意地の好守などもあってこれ以上ゴールは生まれず。この結果、上位対決に完勝したインテルが4戦ぶりの白星を収め、また一歩スクデット獲得に近づいている。

【スコア】

インテル 5－2 ローマ

【得点者】

1－0 1分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

1－1 40分 ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）

2－1 45分＋2 ハカン・チャルハノール（インテル）

3－1 52分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

4－1 55分 マルクス・テュラム（インテル）

5－1 63分 ニコロ・バレッラ（インテル）

5－2 70分 ロレンツォ・ペッレグリーニ（ローマ）

【ゴール動画】ラウタロ電光石火弾に、チャルハノールの驚愕ミドル！



