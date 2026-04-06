シフトとインフォファームは4月1日から、クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」と、jinjerが提供する勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のWebAPI連携を開始する。

システム構成図

「カラ・レコ」は、シフトが開発した2次元カラーバーコード「カメレオンコード」を利用した打刻管理アプリケーション。iPadやWindows端末のカメラを用いた2次元カラーバーコード認証に加え、手のひら静脈や顔認証による厳格な本人確認が可能となっている。出退勤の管理だけでなく、弁当の注文管理やBluetooth接続によるアルコールチェックの実施・記録にも対応しており、工場や店舗、医療現場など幅広いシーンで活用されている。

「ジンジャー勤怠」は、シフト管理、有休管理、出勤・退勤管理、残業管理など、勤怠に関わる業務を効率化し、リアルタイムで管理する。法改正の際も、アップデートを自動で行うため、常に最新の労働基準に準拠した管理ができる。

今回の連携により、打刻データがリアルタイムで「ジンジャー勤怠」へ共有される。両システムの統合により、不正打刻の抑止と高度な勤怠管理を安価かつスムーズに両立できる環境を提供する。

初期費用は、システム認識費用(カメレオンコード、手のひら静脈認証、顔認証のいずれかを選択)が3万3,000円～。アルコールチェック機能を追加する場合、1台あたり1万6,500円が必要。年間費用は、基本システム利用料が1万2,000円～、アルコールチェックオプションは、10IDごとに1万2,000円。