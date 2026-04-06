ビデオリサーチは、2月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(2月2日～3月1日)をまとめた。1位は、2月7日に放送されたフジテレビ『土曜プレミアム・タイムレスマン』で、約10万3千件に上った。

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

『土曜プレミアム・タイムレスマン』は、4月からGP帯に進出することが発表された場面で最も毎分ポスト数が多くなっており、 「おめでとう」とお祝いするポストが多く投稿されていた。

なお、『タイムレスマン』は昨年9月に放送された初のゴールデン特番でも、9月度のポスト数ランキングで1位に立っている。

2位は、TBS『シン・エヴァンゲリオン劇場版TV版』(2月23日)で約9万件。地上波初放送で、南海キャンディーズ・山里亮太、ダイアン・津田篤宏、TBS・山本恵里伽アナウンサーの3人による副音声企画が行われた。エンディングと新作告知の場面で毎分ポスト数が盛り上がっていた。

7位に入ったのは、TBS『侍ジャパン強化試合・日本×中日』(2月27日)で、約4万4千件。侍ジャパン・佐藤輝明の3ランホームランや、細川成也のタイムリーツーベース、勝敗が決まった場面などで大きな盛り上がりが見られた。侍ジャパンの強化試合は2月28日にも行われ、こちらは約3万7千件で10位にランクインしている。