巨人がDeNAに逆転勝利

先発投手：巨人は井上温大が7回1失点の好投（3安打8奪三振）、ＤｅＮＡの石田裕太郎は6回2/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 7回裏：巨人が3点を追加 9回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：巨人の大城卓三が1本塁打、3打点の活躍、ＤｅＮＡの佐野恵太が1本塁打の活躍。

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