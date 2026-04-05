プロ野球は開幕カードが終了し、広島東洋カープ、東京ヤクルトスワローズ、福岡ソフトバンクホークスの3球団が開幕3連勝を飾った。最高の形でスタートを切ったが、開幕3連勝以上を飾った回数が多いのはどのチームなのだろうか。そこで今回は、2006年から2025年までの20年を対象に、開幕3連勝、またはそれ以上の連勝が多いチームをランキング形式で紹介する。（今季の3連戦は対象外）

4位タイ：東京ヤクルトスワローズ（3回）

[caption id="attachment_258701" align="aligncenter" width="530"] 開幕戦勝利のヤクルト【写真：産経新聞社】[/caption]

4位タイにランクインしたのは東京ヤクルトスワローズ。ここ20年で3度、開幕3連勝以上を飾っている。

2008年、高田繁監督が就任したシーズンは、読売ジャイアンツ相手に開幕3連勝。石川雅規が開幕投手を務めて勝利を飾ると、開幕2戦目はアーロン・ガイエルなどの活躍で勝利。そのまま3戦目も勝ち切ったが、最終的には5位に沈んだ。

続いて3連勝を飾ったのが2022年。前年は日本一に輝き、その勢いのまま阪神タイガースに3連勝。

開幕戦こそ10-8と乱打戦になったが、2戦目・3戦目は完封勝利となった。この年もセ・リーグ優勝を成し遂げたが、日本一は逃した。

また、2023年は3連勝にとどまらず、開幕5連勝でのスタートを切ったヤクルト。しかし、シーズンを通して苦しみ続け、この年は5位に終わっている。

3度ある開幕3連勝以上のうち、優勝は1回、5位が2回という結果になった。今季は開幕カードで3連勝を飾り、前評判が芳しくない中で最高のスタートを切っている。

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