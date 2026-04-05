● レッドソックス 6－8 パドレス ○

＜現地時間4月5日 フェンウェイ・パーク＞

ボストン・レッドソックスがサンディエゴ・パドレスとの本拠地カード3戦目に逆転負け。吉田正尚外野手（32）は「6番・左翼」で先発出場し、3安打3打点を記録した。

レッドソックスは3回裏に3番ジャレン・デュランの2点適時二塁打など3点を先制し、昨季所属の右腕ビューラーをノックアウト。なおも二死三塁の好機で第2打席に立った吉田は、2番手左腕ハートの2球目スイーパーを振り抜き、右翼線への適時二塁打。開幕から出場7試合、17打席目にして今季初安打を記録した。

その後、投手陣が逆転を許し、吉田は6回裏の第3打席でも中前安打。2点を追う7回裏、二死二、三塁と再び好機での第4打席では、4番手左腕ペラルタの2球目チェンジアップを捉え、一塁線を破る2点適時二塁打。ここで代走が送られ、本拠地ファンの歓声を受けながらベンチに下がった。

ところが同点直後の8回表、キャリア初登板の右腕タイラー・ウベルスティンが3イニング目に続投するも、先頭の3番メリルに2号決勝ソロを被弾。開幕から3カード連続の負け越しを喫し、借金5となっている。