大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、マイアミ・マーリンズ所属のサンディ・アルカンタラ投手を獲得するのではと盛んに噂されていた。結果的には実現することなく終わったが、今季に入って噂が再燃しつつあるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

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アルカンタラは2022年にサイヤング賞を受賞した実績を持つ先発右腕だが、長期の故障離脱から復帰した昨季は31登板、11勝12敗、防御率5.36といった数字にとどまった。一方、今季は日本時間3日時点で2登板、2勝0敗、防御率0.00と好投している。

同メディアは「彼ほどの才能を持つ選手、特に全盛期の状態を取り戻しているのであれば、登板ごとに数千人の観客だけでなく、より多くのファンから称賛されるにふさわしい存在だ。そこで浮上するのがドジャースである」と言及しつつ、リバー・ライアン投手、ザック・ルート投手、マイク・シロタ外野手と引き換えにアルカンタラを得るトレード案を提案。

続けて、「ここ4年間を見ても分かる通り、アルカンタラはトミージョン手術を除けば故障歴はそれほど多くない。とはいえ、1人の選手のためにこれだけを差し出すのは大きな代償だ。最後に大きく注目されたのが2022年の選手であればなおさらである。もし彼が7月の時点で、チームが低迷する中でもこれほどの好投を続けているようであれば、このトレードが実現する可能性は高まるかもしれない」と記している。

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