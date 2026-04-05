大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指して今季に臨んでいるが、開幕から6試合でチーム打率が.237と伸び悩んでいる。不振に陥っている選手も見られる中で、デーブ・ロバーツ監督が心境を述べた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じている。

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調子が上がらないドジャース打線で、大谷翔平選手は打率.167、本塁打と打点ともにゼロと苦戦。さらにフレディ・フリーマン内野手は打率.208、ムーキー・ベッツ内野手は打率.136、新加入のカイル・タッカー外野手も打率.174と、主軸が軒並み結果を残せていない状況だ。

チームとしては勝利を重ねているが、現状は投手陣や下位打線の働きに支えられている形となっている。この戦力であれば、打線が本来の状態に戻ればさらに手がつけられなくなり、今は一時的な不振に過ぎないとの見方もある。

これだけの戦力を誇るドジャースに対して、長いシーズンを考えれば過度な心配は不要ではあるが、早期の修正が必要なのは間違いない。

ロバーツ監督は現状について「三振の数が少し気になるところだ。かなりのペースで三振を喫しているが、いずれ落ち着くと思う。現時点では、多くの選手が調子の波に乗れていないように見える」と言及した。

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