大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指し、予想通りナ・リーグ西地区で好スタートを切っている。しかし、まだ昨季のような打線の調子が見られず、マイナーで開幕を迎えているキム・ヘソン内野手のメジャー昇格の可能性が浮上した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のマティ・ブライシュ記者が言及した。

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ドジャース打線は大谷翔平選手やカイル・タッカー外野手、フレディ・フリーマン内野手ら豪華なメンバーが揃っているが、期待された成績を残せていない。そこで、3Aの5試合で打率.364、打点2を記録しているヘソンが昇格するかもしれない。

ヘソンはスプリングトレーニングで打率4割を超える好調を維持していたが、開幕ロースターはアレックス・フリーランド内野手が勝ち取った。これには賛否の声があるが、ドジャースはヘソンの打席数を確保するために降格にしたと説明している。

すでにフリーランドは1本の本塁打を放っており、メジャーでの存在感を示した。しかし、大谷らの不振が続くドジャース打線には、好調のヘソンを下位打線に配置すべきとの声もある。

注目の集まるヘソンの起用についてブライシュ氏は「ドジャースが引き続き下位打線を大谷の前に出塁させるのに苦戦するなら、彼らは3Aに電話をかけ、ヘソンの成績がメジャーでも通用するかどうかすぐ確認するかもしれない」と言及した。

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