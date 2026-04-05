大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕前、二塁レギュラーの有力候補とみられていたキム・ヘソン内野手がマイナーに降格した。開幕後はアレックス・フリーランド内野手が主に二塁に入っているが、キムとのレギュラー争いについて本音を明かしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアは「キムはフリーランドが最後のロースター枠を勝ち取ったことで、マイナーでシーズンをスタートすることになった。しかし、春のポジション争いを巡る様々な声があったにもかかわらず、フリーランド自身はそのようには捉えていない」と言及。

続けて、「正直、（キムをロースターに入れるべきだという）周りの声が聞こえないわけじゃなかったから、難しい部分もあった。でも、それが自分の春の目的じゃなかった。最後のロースター枠を巡って自分とキムが争っていたわけじゃない。自分はただチームに残ることだけを考えていたんだ。それに、彼は本当にいいやつだよ。このクラブハウスの誰に聞いても、みんな彼のことが大好きだからね」という本人のコメントを伝えている。

フリーランドは今春のオープン戦では今一つ調子が出ていなかっただけに、キムよりも優先された判断については異論もあるが、当人としては他選手のことを考える余裕はあまりなかったようだ。

【関連記事】

【了】