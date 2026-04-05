ドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベックが自身の去就について言及した。4日、ドイツメディア『スカイ』がコメントを伝えている。

ドルトムントとドイツ代表で主力センターバックとして活躍するシュロッターベック。クラブとの現行契約は2027年6月30日までと、来シーズンには契約最終年に突入することから、欧州のビッグクラブが同選手の獲得に関心。また、ドルトムントも契約延長交渉を進めているとも報じられている。

シュロッターベックは先月30日に行われた国際親善試合のガーナ代表戦後に、一部で報じられた契約延長合意について「明らかに否定したい。残念ながら、そのような段階には至っていない」とコメントを残していた。

その発言から約1週間、ブンデスリーガ第28節シュトゥットガルト戦後のインタビューに応じた同選手は、「ラースとオーレとは良い話し合いができた。今週も議論を続ける予定だ」と語り、クラブ首脳陣のラース・リッケンMD（マネージングディレクター）とオーレ・ブックSD（スポーツディレクター）との交渉が進んでいることを明かした。

さらに「すぐに決断を下せると思う」と話したシュロッターベックは、「ここに残ることも考えている。とは言え、すべての話し合いがうまくいかなければならないし、今週も良い話し合いができることを願っている」と続けている。

現在26歳のシュロッターベックは、2022年夏にフライブルクから完全移籍で加入。ここまで公式戦155試合出場で10ゴール18アシストを記録している。