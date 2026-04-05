明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、FC東京とFC町田ゼルビアが対戦した。

両チームは1日にも対戦し、FC東京が敵地で3－0の完勝を収めて2位に浮上した。首位鹿島アントラーズが今節勝ち点を落としたこともあり、4日ぶりの対戦はEAST制覇へより大きな意味を持つものとなった。

序盤はFC東京が何度かチャンスを作り出すが、マルセロ・ヒアンの決定機逸もあり先制点は奪えず。対する町田は27分に相馬勇紀のクロスから中村帆高がヘディングシュートでゴールネットを揺らしたが、近くにいたイェンギのファウルを取られて得点は認められない。

スコアレスで折り返すと、後半も一進一退の展開。FC東京は61分にバングーナガンデ佳史扶のクロスに佐藤恵允が頭で合わせたがクロスバーに直撃。88分には尾谷ディヴァインチネドゥがスケールの大きさをうかがわせる突破からのミドルシュートを放ったが、枠を外れる。

90分で得点は生まれずにPK戦突入。先攻のFC東京は1人目のアレクサンダー・ショルツと3人目の高宇洋が相手GK谷晃生にコースを読まれて止められる。対する町田は4人目まで全員成功で、勝ち点「2」を獲得した。

次節は11日に行われ、FC東京は敵地で横浜F・マリノスと、町田はホームで柏レイソルと対戦する。

【スコア】

FC東京 0－0（PK戦：2－4） FC町田ゼルビア