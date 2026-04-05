明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、サンフレッチェ広島とアビスパ福岡が対戦した。

3連敗中の広島と、90分での勝利がなくWESTの最下位に沈む福岡が対戦。試合の均衡が破れたのは16分、左から辻岡佑真が送ったクロスに橋本悠が頭で合わせて押し込んだ。

広島は22分に中島洋太朗のスルーパスに抜け出した木下康介がゴールネットを揺らしたものの、オフサイドで得点は認められず。前半のシュート数で福岡に上回られたホームチームは、ビハインドで折り返す。

後半から攻勢を強める広島は57分、塩谷司のクロスからゴール前の木下康介がヘディングシュートを放ったが、クロスバーに嫌われる。

福岡も耐えながら2点目を奪いにいくが、72分に迎えた道脇豊のチャンスは相手DF荒木隼人のブロックに阻まれる。一方、押し込み続ける広島は何度もゴールに迫ったが、ついぞ1点が奪えない。

試合はこのまま終了し、広島は4連敗、福岡は今季初の勝ち点「3」獲得となった。次節は11日に行われ、広島はホームで清水エスパルスと、福岡はホームでV・ファーレン長崎と対戦する。

【スコア】

サンフレッチェ広島 0－1 アビスパ福岡

【得点者】

0－1 16分 橋本悠（福岡）

【ゴール動画】広島vs福岡