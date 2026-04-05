明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、ファジアーノ岡山とヴィッセル神戸が対戦した。

WEST首位に立つ神戸は、開始8分に幸先よく先制する。右サイドから酒井高徳が低く速いクロスを送ると、ボールは相手にも当たってゴールに吸い込まれた。

前半終了間際の45分には神戸が大きな追加点を獲得する。敵陣深い位置で相手が足を滑らせたところで永戸勝也がボールを奪い、左足を振り抜いてゴールに突き刺した。

岡山は62分に木村太哉が右からのクロスに合わせて1点を返すが、その直後にPK献上。神戸はこれを扇原貴宏が決めて再び2点差とする。

さらに88分、神戸がダメ押しの4点目を奪う。郷家友太が味方とのパス交換でペナルティエリア内に侵入し、右足を振り抜いて復帰後初ゴールを記録した。

試合はこのまま終了し、岡山は連敗、神戸は3連勝となった。次節は11日に行われ、岡山は敵地で京都サンガF.C.と、神戸はホームで名古屋グランパスと対戦する。

【スコア】

ファジアーノ岡山 1－4 ヴィッセル神戸

【得点者】

0－1 8分 酒井高徳（神戸）

0－2 45分 永戸勝也（神戸）

1－2 62分 木村太哉（岡山）

1－3 65分 扇原貴宏（神戸）

1－4 88分 郷家友太（神戸）

【ゴール動画】岡山vs神戸