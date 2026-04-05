明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。

ともに特別大会でスロースタートとなった両チームが、今季初の連勝をかけて『三協フロンテア柏』で激突。試合のターニングポイントが訪れたのは開始12分、横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスが背後から山内日向汰を倒し、オンフィールドレビューで映像を確認した大橋侑祐主審は、DOGSO（決定的な得点機会の）でキニョーネスにレッドカードを提示した。

この場面で与えられたフリーキックを山内が蹴ると、壁のディーン・デイビッドの手に当たり、再び大橋主審のオンフィールドレビューで柏がPKを獲得。キッカーを務めた小見洋太は、お馴染みの小刻みステップで相手GK木村凌也との駆け引きを制し、ホームチームに先制点をもたらした。

その後は柏のペースで試合が進行。ホームチームはなかなか追加点を奪えなかったが、80分に汰木康也のシュートが相手に当たってゴールに吸い込まれて、待望の2点目を獲得。するとその2分後にはセットプレーからカウンターを完結させて仲間隼斗が3点目を奪う。

試合はこのまま終了し、柏は今季初の連勝、横浜FMは2試合ぶり黒星となった。次節は11日に行われ、柏は敵地でFC町田ゼルビアと、横浜FMはホームでFC東京と対戦する。

【スコア】

柏レイソル 3－0 横浜F・マリノス

【得点者】

1－0 18分 小見洋太（柏）

2－0 80分 オウンゴール（柏）

3－0 82分 仲間隼斗（柏）

【ゴール動画】柏vs横浜FM