楽天と西武、6回終了時点で1-1の同点

1回表に楽天が先制するも、3回裏に西武が追いつき同点。西武の桑原は本塁打含む3安打と奮闘しているが、両チームとも追加点を奪えず、緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原　将志 2(捕)小島　大河 3(右)林　安可 4(指)仲三　優太 5(三)渡部　聖弥 6(中)秋山　俊 7(一)外崎　修汰 8(遊)源田　壮亮 9(二)滝澤　夏央 10(投)平良　海馬

楽天: 1(左)中島　大輔 2(中)辰己　涼介 3(三)黒川　史陽 4(一)Ｌ・ボイト 5(指)YG安田 6(右)小郷　裕哉 7(遊)村林　一輝 8(捕)伊藤　光 9(二)小深田　大翔 10(投)藤原　聡大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4